За 400 метрів від будинків: на Львівщині у полі виявили уламки ракети, яка не здетонувала

В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Її знайшли у полі, недалеко від житлових будинків.

Ця ракета – ворожа ціль, по якій відпрацювали українські Сили ППО.

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У полі знайшли уламки нездетонованої ракети

Голова Львівської ОВА розповів, що за 400 метрів від житлових будинків в одному з сіл Львівщини знайшли уламки ракети. Відомо, що вона не здетонувала.



Ворожа ракета, що не здетонувала / Фото Максим Козицький

ЇЇ підбили українські оборонці неба. Козицький розповів, що на місце вже виїхали вибухотехніки,

Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна "знахідка", у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь,

– наголосив голова Львівської ОВА.

Він зазначив, що уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках необхідно негайно зателефонувати у поліцію за номером 102.

Маневри російських крилатих ракет під час атаки на Україну

Загалом уночі та вранці над Україною знищили 29 ракет і 15 ворожих безпілотників. Противник застосовував ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Разом – 64 засоби повітряного нападу.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворожі крилаті ракети під час масованої атаки на Україну постійно змінювали свій курс й маневрували у західних регіонах.

За його словами, "ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво – вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс"

Він зауважив, що ворожі цілі долетіли майже до Самбірського району на Львівщині, що доволі близько до кордону з Польщею. А вже згодом вони далі повернули у львівському напрямку, потім знову в напрямку Тернопільської області.