Що відбувається з укриттями у Львові: мер описав актуальну ситуацію

Російська армія вночі 19 вересня завдала удару по Львову ударними безпілотниками типу "Шахед". Через небезпеку жителі міста мали прямувати до сховищ, щоб перечекати атаку.

Водночас всі укриття мають бути відчинені незалежно від того, чи є повітряна тривога, чи її немає. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Львова Андрій Садовий, передає 24 Канал.

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Садовий розповів про укриття у Львові

Мер Львова зазначив, що міська влада має чіткий протокол, що всі укриття мають працювати цілодобово і бути відчиненими для громадян повсякчас. Крім того, є персональна відповідальність власників укриття за невиконання цих вимог.

Тому поліція та МВС працюють, і якщо такі випадки з'являються, одразу складають протоколи. Останнім часом я не чув таких нарікань,

– наголосив Садовий.

Він також наголосив, що влада Львова робить великий обсяг роботи, щоб люди почувалися безпечно в укриттях. Водночас він відзначив той факт, що люди прямують в укриття лише після того, як місто обстріляють дронами чи ракетами.

"Як тільки відбувається атака, кількість людей, які йдуть в укриття зростає автоматично, якщо довгий час атаки немає, люди зневажають", – підкреслив він.

Тому він закликав прямувати людей в укриття після того, як в місті оголосили сигнал повітряної тривоги. Садовий зазначив, що нехтування цими правилами призводить до того, що з'являються постраждалі й жертви внаслідок атаки.

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