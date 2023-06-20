Потрібно ще кілька десятків Patriot і винищувачі, – Садовий про захист неба від атак

Під ранок 20 червня російські війська атакували Львів "Шахедами". Було три влучання у критично важливий об'єкт.

Усі служби достатньо оперативно виїхали – і МНС, і комунальники. Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Потрібно більше систем літаки

Львівський голова наголосив, що триває війна, а відтак ми повинні розуміти: коли ворог одночасно запускає 30 "Шахедів", дуже багато С-300 по Україні, у нас немає ППО такої потужності, яку ми просимо у наших партнерів.

Президент говорив, що нам треба ще 20 – 30 Patriot та інші системи. Дай Боже, будуть винищувачі, тоді безпеки буде набагато більше. А зараз – це наші реалії,

– сказав мер Львова.

Він додав, що нервова система у людей вже залізобетонна. Усі йдуть на роботу, кожен має свої справи.

"Це не зрозуміти іноземцям. Вони приїжджають до Львова, сидять в укритті годину – дві, для них це шок. Потім вони розказують, пишуть великі есе. А для нас це є просто нашим життям", – відзначив Садовий.

До кінця дня у Львові буде змінено рух транспорту. В цілому все працюватиме нормально.

Критичних руйнувань немає. Усі незначні пошкодження будуть усунені в робочому порядку впродовж дня. Служби вже приступили до своєї активної праці.

Атака росіян по Львову 20 червня: коротко