Удар Росії по Миколаєву залишив понад 100 тисяч людей без опалення, – Зеленський

У ніч на 16 лютого росіяни атакували Миколаїв безпілотниками. Удар по критичній інфраструктурі міста залишив без опалення понад 100 тисяч мешканців.

Президент України повідомив, що після атаки на Миколаїв активно працюють ремонтні бригади, щоб якнайшвидше повернути опалення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський про атаку на Миколаїв

Президент відреагував на атаку та зазначив необхідність посилення захисту й тиску на Росію. За його словами, Україна й надалі співпрацюватиме з партнерами щодо цього.

Зеленський додав, що партнери мають взаємодіяти й між собою, щоб не дозволити державі-агресорці затягнути війну або зробити загрозу життю українців постійною.

Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску,

– каже Зеленський.

Він також зауважує, що так не роблять ті, хто справді хоче відновлення миру та готується до перемовин. Глава держави підкреслив, що Росію необхідно "дотиснути до миру".

Зеленський також згадав удар "Шахеда" по укриттю Чорнобильської АЕС та інші воєнні злочини Росії й заявив, що вони мають викликати сильну реакцію міжнародної спільноти й активізувати спільні зусилля задля примусу Кремля до миру.

Нагадаємо, що в ніч на 16 лютого Росія масовано атакувала Миколаїв "Шахедами". Внаслідок цього було пошкоджено Миколаївську ТЕЦ, там виникла пожежа.

Окрім цього, руйнувань зазнали п'ять багатоквартирних будинків, чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Під час атаки також було поранено 64-річного чоловіка.