Віталій Кім розповів про особливості нічного обстрілу Миколаєва

Росіяни здійснили масовану атаку на Україну, зокрема під ударом опинився Миколаїв. Віталій Кім пояснив, що ворог використав щонайменше 6 ракет для обстрілу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в етері "Ми Україна".

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Нічний обстріл Миколаєва

Окупанти атакували Миколаїв, використавши ракети та дрони. Під ударом був об'єкт інфраструктури, внаслідок атаки виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі, відомо, що постраждалих немає.

Віталій Кім пояснив, що вночі по Миколаєву вдарили шість балістичних ракет, запущених з Криму. Він підкреслив, що подібних атак на місто давно не було.

Три ворожі ракети були з касетними бойовими частинами, три – зі звичайними. Кім підсумував, що загалом в місті ситуація залишається напружено стабільною.

Загалом у ніч проти 29 червня ворог запустив по Україні 537 засобів повітряного нападу. Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів повітряного нападу.