Атакували "військові цілі" у ТРЦ та автосалонах: Кім розповів деталі нічного обстрілу Миколаєва

У ніч на 17 травня Росія атакувала Миколаїв. Було 3 прильоти. Через влучення боєприпасів та їхніх уламків є часткові руйнування автосалону, торговельного центру та будівлі на об'єкті промислової інфраструктури.

Про це 24 Каналу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, було травмовано одну жінку.

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Деталі ракетної атаки на Миколаїв

Віталій Кім розповів, що було 3 прильоти. Один з них – на відкритій території. Сталась пожежа площею 100 квадратних метрів, яку локалізували за пів години.

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що найбільшої шкоди завдало ураження між автосалоном та торговельним центром, окупанти влучили між ними.

На щастя, обійшлося без жертв. Через вибухову хвилю жінка впала та отримала травму.

Знову атакували так звані "військові цілі", які розташовані в торговельних центрах та автосалонах. Мій особистий висновок: це нові партії ракет, які погано працюють. Вони усі зроблені у серпні. Мабуть, санкції діють, тому ці ракети летять не дуже точно. Вже вдруге одна з чотирьох не долетіла до цілі,

– вважає посадовець.

Росія вночі обстріляла Миколаїв: дивіться відео

У Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області показали наслідки руйнувань внаслідок ракетної атаки на Миколаїв.

Вночі Росія обстріляла Миколаїв / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Руйнування у приміщенні, в яке влучили окупанти / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Наслідки руйнувань внаслідок ракетної атаки на Миколаїв / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Такий вигляд має один зі зруйнованих об'єктів / Фото: телеграм-канал Сєнкевич Online

Руйнування об'єкта, куди влучили росіяни / Фото: Сєнкевич Online

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