Перші хвилини після обстрілу Новомосковська потрапили на камеру поліції

Зранку 8 січня ворог вдарив по Новомосковську у Дніпропетровській області. Російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл по невеликому місту.

Внаслідок масованої ракетної атаки по Новомосковську виникла пожежа. Правоохоронці показали перші хвилини після обстрілу.

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Наслідки обстрілу Новомосковська

Правоохоронці оприлюднили відео зі своїх бодікамер, на якому видно перші хвилини після ранкового обстрілу міста. Поліцейські прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки. На кадрах видно, як вони допомагають постраждалим людям та надають домедичну допомогу.

Поліцейські показали перші хвилини атаки на Новомосковськ: дивіться відео

Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто поліцейських.

Що відомо про постраждалих у Новомосковську

Станом на 8 січня було відомо, що у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. Ще 11 людей перебувають у медзакладі. З них четверо – діти.