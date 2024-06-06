Як виглядає Новошахтинський НПЗ після атаки: супутникові знімки заводу

В ніч на 6 червня дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії. Згодом у мережі з'явилися супутникові знімки, на яких можна побачити наслідки удару БпЛА.

Журналісти опублікували супутниковий знімок, зроблений 6 червня, на якому видно наслідки пожежі після атаки дронів на Новошахтинський НПЗ.

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Наслідки удару по НПЗ

Удар припав на установку ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначену для одержання зріджених вуглеводневих газів. На відео, яке підтверджує геолокацію пожежі, можна побачити, що одну з частин установки закрили спеціальними тросами від дронів.

Варто зазначити, що й до цього Новошахтинський НПЗ вже двічі атакували БпЛА – 13 березня цього року та 22 червня 2022 року.

Як випливає з відкритої інформації в мережі, експерти оцінили подібний спосіб захисту як неефективний, оскільки "кріплення тросів на меншій відстані захищатиме лише від БпЛА з мінімальним зарядом або саморобних, з боєприпасом кумулятивного типу,

– повідомляють журналісти.

Раніше такими ж сітками від дронів накривали резервуари на Слов'янському НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Супутникові знімки наслідків атаки Новошахтинського НПЗ / Фото: "Радіо Свобода"

Дрони атакували завод у Новошахтинську: що відомо

В ніч на 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Ростовській області прогриміли вибухи та почалася сильна пожежа.

Варто зазначити, що Новошахтинський завод нафтопродуктів знаходиться приблизно за 60 кілометрів на північ від Ростова. Це єдиний НПЗ у Ростовській області.

Окупанти почали гасити вогонь, однак цю роботу довелося припинити. За словами губернатора Ростовської області Голубєва, гасіння пожежі призупинили через повторну атаку.

Потужність Новошахтинського НПЗ – 5 мільйонів тонн на рік. Завод є найбільшим постачальником нафтопродуктів на Півдні Росії.