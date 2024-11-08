Атака дронів на НПЗ у Саратові є операцією ГУР, – джерела

Уночі Росія зазнала атаки ударних дронів. Особливо гучно було у Саратовській області. Там безпілотники уразили місцевий НПЗ.

Україна продовжила хвилю атак на нафтопереробні заводи окупантів. Так, дрони ГУР завдали удару по НПЗ у Саратові, передають джерела 24 Каналу у розвідці.

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Вибухова ніч у Саратові

Уночі росіяни скаржилися на вибухи у Заводському районі міста Саратов. Там якраз розташований нафтопереробний завод, який належить "Роснафті". Місцеві пабліки поширили відео, на якому видно, що на підприємстві щось дуже яскраво палає.

Губернатор Саратовської області теж підтвердив, що частина уламків впала на територію нафтопереробного заводу.

Місцеві ЗМІ стверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.

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Довідка: Від нафтопереробного заводу, який атакували дрони, до українського кордону в Харківській області близько 600 кілометрів прямою повітряною траєкторією. Це підприємство зазнає ураження не вперше. Навесні цьогоріч там вже було гаряче.

До слова, російське міноборони визнало атаку БпЛА на чотири регіони. Там заявили про знищення 17 українських дронів над територіями Саратовської, Бєлгородської, Брянської і Воронезької областей.

Нагадаємо, що нещодавно українські безпілотники уперше атакували морську флотилію росіян у Каспійську. На момент атаки на військові базі ворога перебувало багато кораблів. Щонайменше два ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан" зазнали ушкоджень.