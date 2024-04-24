Супутник зафіксував масштабну пожежу у Смоленській області

Російські НПЗ знову опинились під ударом. Пожежа внаслідок атаки дронів була такої сили, що її зафіксував супутник.

Дрони СБУ вночі проти 24 квітня атакували нафтопереробні заводи у Смоленській області. Там зберігали 26 тисяч кубометрів палива.

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Пожежу зафіксував супутник

Телеграм-канал "Кримський вітер" показав супутникові знімки пожежі у Смоленській області, яка виникла внаслідок атаки дронів. Кадри ще раз підтверджують, що на місці спалахнула масштабна пожежа.



НПЗ у Смоленській області / Знімки "Кримського вітру"

Вони також окреслили територію, яку могла охопити пожежа. Вона доволі велика, однак варто розуміти, що офіційної інформації поки не було.



У смоленській області горить НПЗ / Знімок "Кримського вітру"

Моніторингова група детально показала складові НПЗ. Об'єкт продовжує горіти. Крім цього, там також показали, де розташований нафтопереробний завод.



Де розташований НПЗ / Знімок "Кримського вітру"

На цій карті можна побачити, що нафтобаза розташована поблизу населеного пункту, але не в ньому самому. До слова, російські нафтопереробні заводи переживають не найкращі свої часи. Протягом останніх тижнів вони постійно опиняються під ударом.

Результат ударів по НПЗ