Вночі окупанти завдали масованого удару по цивільних об'єктах на Одещині, – Генштаб

Російські окупанти продовжують обстрілювати не лише позиції українських військових, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів. Так, уночі 18 вересня загарбники завдали масованого удару по Одещині.

Ворог продовжує тероризувати мирних жителів. Тому він завдав удару по цивільних об’єктах Одещини.

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Окупанти вдарили по Одещині

Як розповіли у Генштабі, з початку 18 вересня російські терористи завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини.

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Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що вночі було кілька хвиль ударних дронів. Вони були спрямовані на південь Одеської області. Ворогу знову не давав спокою Дунайський напрямок.

Південь більше потерпав від атак "Шахедів",

– підкреслила вона.

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