Атакували й ракетами, які ми не можемо збивати, – Повітряні сили про обстріл Одещини

Вночі 19 липня росіяни вчергове завдали ракетного удару по Одеській області. Атакували окупанти, зокрема, ракетами "Калібр", які випускали в кілька хвиль з Чорного моря. Однак використовували й ті ракети, які Україна поки не може збивати.

Детальніше про атаку 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Чим Росія атакувала Одещину

В ніч на 19 травня на Одещині було кілька хвиль атак. Вони тривали аж до шостої ранку. Протягом цих атак було випущено 16 "Калібрів". Їх запустили з кораблів "Ессен" та "Інгушетія" у Чорному морі.

Якраз під ранок вилетіла ще одна група "Калібрів". Поки визначають, з якого корабля їх запустили.

13 із 16 "Калібрів" було збито. Це крилаті ракети, які ми можемо збивати, у нас є засоби. Чи то ще радянські зенітні системи, чи то вже ті, які нам надають партнери,

– зазначив Юрій Ігнат.

Однак ворог також атакував ракетами, які, на жаль, не можна збивати тими засобами, які є на озброєнні в України.

"Звісно, засоби проти балістики могли б впоратись з ракетами Х-22 і, можливо, з ракетами "Онікс". Є різні методи протидії. Те, що Х-22 і "Онікс" не надто влучні – це добре, але те, що важко доступні для збиття – це погано", – зауважив речник Повітряних сил.

Хорошою новиною є й те, що ракети Х-22 вже не випускатимуть. Це старі радянські ракети, а тому є тенденція до скорочення їхніх запасів.

За цю ніч окупанти випустили 8 ракет Х-22 з восьми літаків Ту-22М3. Напрямок – Південь, Одещина.

"Онікси" та БпЛА

Ворог атакував портову інфраструктуру Одеської області. Під удари також потрапив ринок "Сьомий кілометр".

Ракети "Онікс" випускає береговий ракетний комплекс "Бастіон". Вони летять доволі низько над водою. Зрозуміло чому, особливість цих ракет в тому, що вони летять низько, адже мають влучати в кораблі. Це протикорабельні ракети,

– наголосив Ігнат.

Якраз цими ракетами росіяни часто б'ють по береговій лінії. За сьогоднішню атаку було використано 6 "Оніксів".

Але не обійшлось і без БпЛА. "Шахеди" запускали з напрямку Приморсько-Ахтарська Краснодарської краю. А також з полігону "Чауда", що в тимчасово окупованому Криму.

"Безпілотники хотіли досягнути цілей в різних регіонах. Передусім – на Півдні, там їх було знищено чимало. Але долетіли аж до Києва. Кілька БпЛА було знищено на Київщині", – розповів Ігнат.

Загалом було знищено 23 із 32 ударних дронів "Шахед".