Спалахнула пожежа: рятувальники показали наслідки влучання "Шахедів" на Одещині
3 вересня 2023, 10:40Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Вночі 3 вересня російські військові вкотре атакували Одещину "Шахедами". Більшість ворожих дронів вдалося збити, втім, не минулося без влучань та постраждалих. Спалахнула пожежа.
Вранці рятувальники показали кадри гасіння пожежі. Про наслідки нічної атаки агресора пише 24 Канал.
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Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа
Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян,
– підкреслили в ДСНС.
На оприлюднених фото видно сильну пожежу. Вогнеборці працюють, аби загасити її.
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Внаслідок атаки "Шахедів" на Одещині спалахнула пожежа / Фото ДСНС
Було кілька хвиль: що відомо про атаку "Шахедів"
- У Повітряних силах повідомили, що вночі 3 вересня російські окупанти здійснили одразу кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131". Зокрема, запускали з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим, та Приморсько-Ахтарськ).
- Загалом зафіксовано пуски 25 "Шахедів". Вони атакували південні райони Одещини.
- Наші захисники збили майже всі дрони, зокрема 22.
- У Силах оборони Півдня розповіли, що, на жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа. Однак, вогнеборці її оперативно ліквідували.
- За попередніми даними, постраждали двоє цивільних. Їм вже надали медичну допомогу.