Чому Росія б'є по Одесі та Миколаєву: в ОК "Південь" назвали мету ворога
Російські загарбники вночі 19 липня завдали масованої ракетної та дронової атаки по Одесі та Миколаєву., внаслідок чого є пошкодження інфраструктури та постраждалі. Так, окупанти це роблять, щоб максимально ускладнити ситуацію на південному фронті нашої держави.
Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ворог намагається атакувати портову інфраструктуру Одеської області, передає 24 Канал.
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Чому Росія вдарила по Півдню України
Гуменюк зазначила, що ситуація на південному фронті наразі дуже напружена та складна. Тому цієї ночі ворог постарався ускладнити її максимально, не заспокоївшись на ударі по порту та інфраструктурі Півдня вночі 18 липня.
У цю ніч (ворог – 24 Канал) зробив спробу атакувати південні регіони. Знову акцент зміщується в бік зернового коридору і потенціалу регіону бути житницею та годувальницею,
– сказала вона.
Речниця ОК "Південь" також підкреслила, що всі ці удари роблять загарбники для того, щоб Одеська область не мала можливості безпечно доставляти зерно в інші країни та працювати як порт в принципі. Це удари сталися на тлі закінчення Зернової угоди та небажання Росії продовжувати її далі.
Що відомо про комбінований обстріл Одещини 19 липня
- Вночі 19 липня російські військові продовжили свій терор проти українців. Так, близько 1 ночі стало відомо про запуски крилатих ракет "Калібр".
- Крім цього, окупанти здійснили пуски кілька хвиль ракет Х-22. Їх запускали з літаків Ту-22М3 з південного напрямку.
- Згодом стало відомо, що внаслідок атаки є влучання у склад з феєрверками. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що ця атака була найбільшою з часів повномасштабного вторгнення.
- Також відомо про 11 постраждалих в Одесі після нічної атаки. Крім того, росіяни пошкодили Слобідське кладовище у місті.
- Крім цього, внаслідок атаки постраждала також і портова та критична інфраструктура області. Зокрема, окупанти влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.