Ледь не прибило стелею: під час масованого обстрілу Одеси стався інцидент зі священнослужителем

Російські загарбники 29 грудня завдали масованого удару по Україні, внаслідок чого постраждало й місто Одеса. Там під час ворожого обстрілу стався інцидент в одному з місцевих храмів.

Так, священнослужителя мало не прибив шмат стеля, який впав з храму від вибухової хвилі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Священнослужителя ледь не вбило під час масованої атаки по Одесі

У мережі поширюють відео, на якому видно, як священнослужитель в одному з храмів Одеси проводив службу, коли по всій країні оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу російськими ракетами. Далі поблизу храму лунає потужний вибух, що залишив за собою яскравий спалах.

На кадрах можна побачити, що вже через кілька секунд зі стелі храму падає шмат штукатурки чи фрески біля місця, де стояв священник. Дивом чоловік зміг залишитися неушкодженим у цьому інциденті.

В Одесі священника мало не прибила стеля: дивіться відео

Сам священник підійшов до ікони, де стояв поруч із кадилом, і довгий час не міг утямити, що з ним відбулося. Варто зазначити, що шмат стелі впав поблизу новорічної ялинки, яку чомусь іще не встигли прикрасити.

Наразі достеменно невідомо, що саме це був за храм в Одесі. Крім того, також не повідомляється, чому священнослужитель вирішив провести службу, коли Одеса перебувала під масованим російським обстрілом.

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