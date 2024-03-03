Боролися за її життя 9 днів: в Одесі померла жінка, що постраждала після ворожої атаки 23 лютого

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про загибель ще однієї жінки, яка постраждала від удару російських окупантів. Жінка травмувалася ще 23 лютого, коли росіяни обстріляли місто "Шахедами".

Лікарі боролися за життя одеситки близько 9 днів. Однак травми, яких жінка зазнала внаслідок атаки Одеси 23 лютого, виявилися несумісними з життям.

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В Одесі загинула жінка, яка постраждала ще 23 лютого

Олег Кіпер розповів, що жінка померла у лікарні 3 березня 2024 року. За словами очільника ОВА весь період перебування у медичному закладі стан пораненої залишався вкрай важким, тобто критичним.

Вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе…

– написав він.

За словами Кіпера, одеситці був 61 рік. Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої жінки.

Росіяни 23 лютого атакували Одесу "Шахедами"