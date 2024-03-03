Боролися за її життя 9 днів: в Одесі померла жінка, що постраждала після ворожої атаки 23 лютого
Джерело:Олег Кіпер
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про загибель ще однієї жінки, яка постраждала від удару російських окупантів. Жінка травмувалася ще 23 лютого, коли росіяни обстріляли місто "Шахедами".
Лікарі боролися за життя одеситки близько 9 днів. Однак травми, яких жінка зазнала внаслідок атаки Одеси 23 лютого, виявилися несумісними з життям.
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В Одесі загинула жінка, яка постраждала ще 23 лютого
Олег Кіпер розповів, що жінка померла у лікарні 3 березня 2024 року. За словами очільника ОВА весь період перебування у медичному закладі стан пораненої залишався вкрай важким, тобто критичним.
Вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе…
– написав він.
За словами Кіпера, одеситці був 61 рік. Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої жінки.24 Канал також співчуває родині та знайомим загиблої одеситки.
Росіяни 23 лютого атакували Одесу "Шахедами"
- Росія ще ввечері 23 лютого 2024 року розпочала атаку на Україну, використовуючи безпілотники-камікадзе "Шахед". Ціллю цієї атаки, яка відбулася напередодні річниці повномасштабного вторгнення, стало місто Одеса.
- В Одесі внаслідок падіння одного зі збитих безпілотників постраждав житловий квартал. Інцидент призвів до руйнувань та пожежі в одному з одеських дворів.
- Військові повідомили, що пожежу вдалося швидко загасити, проте ворог прицільно обстріляв і знищив квартиру, в якій трагічно загинув власник. На щастя, рятувальники змогли врятувати дружину господаря з-під завалів. Крім того, під час інциденту поранення отримали двоє жителів сусідньої квартири.
- У ДСНС повідомили, що на місці подій пожежу на 50 метрах квадратних ліквідували. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що 72-річна жінка провела під завалами майже дві години.
- Унаслідок цієї цинічної атаки росіян по Одесі зазнали поранень троє людей. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що стан поранених був важкий. У постраждалих були опіки різного ступеня важкості, а також переломи кісток та кінцівок. Усім їм оперативно надавали допомогу працівники одного з місцевих медичних закладів.