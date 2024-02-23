Атака Одеси "Шахедами": внаслідок російського обстрілу у місті є загиблий

Російська армія ввечері 22 лютого обстріляла Одеську область "Шахедами" і ракетами. Внаслідок обстрілу окупантів загинула одна людина.

Крім того, в місті після атаки спалахнула потужна пожежа. Наразі її намагаються загасити рятувальники.

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У Одесі є загиблий внаслідок російських ударів "Шахедами"

У Силах оборони Півдня України розповіли, що пізно ввечері 22 лютого ворог атакував Одеську область ударними дронами типу "Шахед". Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, противник спрямував ракети типу Х-31П і Х-22.

"Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділами протиповітряної оборони було збито 8 дронів-камікадзе", – сказали військові.

Наслідки ворожої атаки по Одесі / Фото з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України

Водночас вони розповіли, що один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди,

– зазначили у Силах оборони Півдня України.

Наостанок військові зазначили, що на місці подій все ще триває гасіння пожежі й пошуково-рятувальна операція. Тому кількість жертв і постраждалих, імовірно, може збільшитися.

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