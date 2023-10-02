Робота ППО ускладнюється, – Братчук назвав нові особливості атак дронів по Одещині

Ворог ускладнює маршрути дронів-камікадзе, коли атакує Одещину. Окупанти застовують ударні БпЛА безпосередньо вздовж державного кордону України та пускають їх з різних напрямків. Використовуючи досконалу систему наведення, загарбники максимально заплутують маршрути.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що так росіяни намагаються виснажити систему ППО.

До теми Пів тисячі дронів за вересень: Росія випустила рекордну кількість "Шахедів" по Україні

"Щоби випустити, зокрема, ще один елемент цієї тактики – це використання дуже часто підрозділів РЕБ саме для визначення фальшивих цілей, які йдуть поруч з цілями реальними. ППО робота звичайно ускладнюється. Тим більше, що масово ці дрони зараз запускають", – сказав Братчук.

До того ж тактико-технічні характеристики ударних БпЛА, за його словами, почали змінюватися.

Як росіяни використовують дрони-камікадзе по Одеській області: дивіться відео

Мета ворога незмінна

Окупанти дуже інтенсивно обстрілюють Одещину. Їхня мета не змінилася – вони гатять по портовій інфраструктурі. Першочергово – по Дунайському кластеру. Загарбники намагаються бити по критичній інфраструктурі.

Влучання ці є доволі болючими. Ворог намагається воювати з українським збіжжям. Усе, що пов'язано з аграрним сектором, портовою інфраструктурою. Розуміємо, що ворог долучиться для завдання таких ударів й надалі,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

Росія атакує Одеську область