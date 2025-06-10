Повітряні бої були дуже гучними, – Братчук розповів деталі цинічного удару по центру Одеси

В ніч на 10 червня Україна зазнала чергового масованого удару росіян. Під прицілом ворога була, зокрема, Одеса. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Росіяни завдали удари по медичних закладах, які зазнали значних руйнувань. Про деталі ворожої атаки на Одесу розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Була дуже гаряча ніч

Росіяни, за словами Братчука, запустили по місту понад 10 ударних безпілотників. Проте українські мобільні групи та засоби протиповітряної оборони максимально відпрацювали по них. Якби не їх потужна робота, то наслідки атаки були б набагато відчутнішими для одеситів.

Повітряні бої були дуже гучними, ворог атакував, використовуючи свою тактику. Спочатку дрони заходили на висоту до 2 кілометрів, а потім різко йшли на піке зі швидкістю понад 90 кілометрів, атакуючи визначені об'єкти. Сьогодні було дуже гаряче в нас на півдні,

– наголосив речник Української добровольчої армії.

Наразі відомо про двох загиблих чоловіків внаслідок ударів росіян. Також є дев'ять поранених. Четверо з них зараз перебувають в медичних закладах, адже потребують відповідної допомоги.

Росіяни здійснили удар по середмістю, зокрема, по історичній частині Одеси, адже саме тут розташована залізниця, а поруч – дуже багато медичних закладів. І взагалі тут дуже щільна міська забудова,

– зазначив він.

Зокрема вщент зруйновано станцію екстреної медицини, пошкоджено станцію переливання крові. Також зазнав руйнувань пологовий будинок, який атакував ворог.

Крім того, зафіксовані пошкодження житлових будівель, спорткомплексу, а також автівок швидкої допомоги і цивільних.

Одразу після того, як надійшли повідомлення про влучання, на відповідних місцях почали працювати рятувальники.

Зараз місто оговтується від атаки. Комунальні служби приводять все до ладу, також працюють волонтери і ті, хто мають можливість допомагати рідному місту відновлюватись після такої важкої ночі,

– підкреслив Сергій Братчук.

Одесити цієї ночі вкотре пережили жахливі години, для багатьох, як відзначив він, стала шоком російська атака, зокрема, по пологовому будинку, по породіллі.

Проте, він додав, що в будь-якому разі Одеса тримається, а настрій в одеситів – бойовий, адже всі чудово розуміють, з ким Україна воює, і головне – за що.

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