Руїни й уламки, дитячі іграшки й квіти: у ДСНС показали місце удару по багатоповерхівці в Одесі
Джерело:ДСНС
Внаслідок атаки на Одесу постраждала житлова багатоповерхівка. Місцеві несуть квіти на іграшки до місця удару, адже там загинули люди.
У ніч проти суботи, 2 березня, російська армія випустила "Шахеди" по Одесі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки обстрілу та те, як жителі міста висловлюють скорботу за загиблими.
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Черговий воєнний злочин росіян
Як зазначають в ДСНС, станом на вечір 2 березня відомо про 8 загиблих, серед яких 2 дітей. Крім того, постраждало 9 людей, зокрема 1 дитина. Із-під завалів вдалося врятувати 5 осіб.
Свіча – як єдине світло, що нині горить на місці, де ще вчора було затишно і тепло… В Одесі люди несуть квіти, свічки й іграшки до зруйнованого росіянами будинку,
– пишуть у пресслужбі ДСНС.
Водночас рятувальники додають: "Боляче дивитися навіть на світлини груд бетону, на які Росія перетворила домівки людей! Важко підібрати слова, аби втішити рідних і близьких тих, хто загинув від чергового божевільного удару ворога".
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Більше про атаку
- В Одесі після російської дронової атаки під уламками багатоповерхівки продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Станом на 21:00 2 березня кількість жертв становить 8 осіб. Серед виявлених тіл двоє дітей – 3-річний Марк та 4-місячний Тимофій.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти після нічних атак Росії, які забрали життя цивільних. Він наголосив на необхідності зміцнення української системи ППО, закликавши партнерів надати більше засобів для захисту від російського терору.
- Російські окупанти продовжують використовувати безпілотники "Шахед" для ударів по мирних містах України. Це часто призводить до значних руйнувань житлових об'єктів та цивільних жертв. Щонайважливіше, серед загиблих є діти.
- Відповідні органи продовжують документи наслідки атак на українські міста й села. Україна неодноразово акцентувала на притягненні до відповідальності усіх причетних до воєнних злочинів росіян. Триває активна робота над створенням трибуналу, що судитиме агресію Кремля.