Врятували маму і 5-місячного малюка: поліція показала відео перших хвилин після атаки на Одесу

Вночі окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Ворог вдарив по житлових будинках Одеси.

Внаслідок атаки на Одесу зруйновано низку цивільних об'єктів та поранено майже з десяток людей, серед яких – діти.

Дивіться також Які ракети ворог використовує для атак по Україні "з конвеєра": у Повітряних силах відповіли

Знову постраждали цивільні

Патрульна поліція поділилася відео, на якому зафіксовані перші хвилини після "прильотів". Як розповіли у відомстві, патрульні одними із перших прибули на місця влучань і почали евакуйовувати громадян.

Так, поліцейські врятували чоловіка, який був заблокований в одній із квартир. З-під завалів рятували також і пса. Перелякану тваринку передали господарям.

Крім того, патрульні домчали до лікарні маму з 5-місячним сином. Вони отримали пошкодження внаслідок падіння скла.

Порятунок одеситів після атаки дронів: відео Патрульної поліції

"Шахеди" атакували Одесу

У ніч проти 23 квітня кілька безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини.

Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, торгівельні об’єкти та автомобілі. Вибито шибки у житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.

Поранень зазнали 9 місцевих жителів, серед них – четверо дітей: хлопчик та дівчинка 5 та 9 місяців, двоє хлопчиків 9 та 12 років. Дітей та трьох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Ще двоє дорослих відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

Нічний удар по Україні: що відомо