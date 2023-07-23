День російської мови, частина 2: в ООН засудили удари по Одесі, але без згадки про винуватців

Окупанти атакували історичний центр Одеси, внаслідок чого постраждав собор та інші об'єкти інфраструктури. В Організації Об'єднаних Націй вирішили прокоментувати це, але без вказівки, що у всьому винна Росія.

Власне, у ніч проти 23 липня через ворожий обстріл Одеси постраждали, зокрема, Спасо-Преображенський кафедральний собор та Будинок вчених. Водночас Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що пошкодження сталися через міфічні "удари".

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То хто ж запустив ракети?

Чомусь у повідомлення ООН не вказано, що саме росіяни завдали ударів по місту. Як відомо, ракети самі не запускаються – і, звісно, було б добре, якби така солідна міжнародна структура це розуміла.

Одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Були завдані удари по історичному центру, що пошкодили будинки, собор, а також вбили й поранили мирних жителів,

– йдеться у заяві ООН.

Окрім того, там зазначено, що "міжнародне гуманітарне право чітке – цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю".

Історія повторюється

У ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Цей теракт спричинив одну з найбільших екологічних катастроф за останні декілька десятиліть. Під воду пішло чимало населених пунктів. Тисячі людей залишились без домівок. Загинуло десятки тисяч тварин.

Тоді вкрай неприємно українців здивувала реакція міжнародної спільноти. Зокрема, західні журналісти довго не могли зрозуміти, "що ж сталося" – себто "хто підірвав греблю". Лунали навіть версії, що нібито "вона сама зруйнувалась".

Однак найбільший маразм продемонстрували якраз-таки в ООН. У цей день Організація Об'єднаних Націй відзначала так званий "День російської мови". Чиновникам міжнародної структури було просто-таки байдуже на горе українців.

Це повідомлення було розміщено у твітері. Користувачів мережі воно надзвичайно обурило. "І все ж Росія це робить (б'є по мирних містах – 24 Канал). Скажіть це", – писали здебільшого люди.