День російської мови, частина 2: в ООН засудили удари по Одесі, але без згадки про винуватців

23 липня 2023, 15:17
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Джерело:

OCHA Ukraine

Окупанти атакували історичний центр Одеси, внаслідок чого постраждав собор та інші об'єкти інфраструктури. В Організації Об'єднаних Націй вирішили прокоментувати це, але без вказівки, що у всьому винна Росія.

Власне, у ніч проти 23 липня через ворожий обстріл Одеси постраждали, зокрема, Спасо-Преображенський кафедральний собор та Будинок вчених. Водночас Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що пошкодження сталися через міфічні "удари".

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То хто ж запустив ракети?

Чомусь у повідомлення ООН не вказано, що саме росіяни завдали ударів по місту. Як відомо, ракети самі не запускаються – і, звісно, було б добре, якби така солідна міжнародна структура це розуміла.

Одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Були завдані удари по історичному центру, що пошкодили будинки, собор, а також вбили й поранили мирних жителів,
– йдеться у заяві ООН.

Окрім того, там зазначено, що "міжнародне гуманітарне право чітке – цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю". 

Зверніть увагу! Це повідомлення було розміщено у твітері. Користувачів мережі воно надзвичайно обурило. "І все ж Росія це робить (б'є по мирних містах – 24 Канал). Скажіть це", – писали здебільшого люди.

Історія повторюється

  • У ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Цей теракт спричинив одну з найбільших екологічних катастроф за останні декілька десятиліть. Під воду пішло чимало населених пунктів. Тисячі людей залишились без домівок. Загинуло десятки тисяч тварин.
  • Тоді вкрай неприємно українців здивувала реакція міжнародної спільноти. Зокрема, західні журналісти довго не могли зрозуміти, "що ж сталося" – себто "хто підірвав греблю". Лунали навіть версії, що нібито "вона сама зруйнувалась".
  • Однак найбільший маразм продемонстрували якраз-таки в ООН. У цей день Організація Об'єднаних Націй відзначала так званий "День російської мови". Чиновникам міжнародної структури було просто-таки байдуже на горе українців.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак