Окупанти запустили на Одещину 19 "Шахедів", 12 "Калібрів" і 2 "Онікси": скільки вдалося збити

У ніч на 25 вересня російські загарбники завдали комбінованої атаки по Одещині. Ворог вдарив дронами-камікадзе і ракетами.

Загалом загарбники випустили 19 "Шахедів", 12 "Калібрів" і 2 "Онікси". Скільки ворожих цілей вдалося збити, в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Окупанти намагаються з'ясувати сутність і щільність нашої ППО. Загарбники розуміють, що портова інфраструктура для Одещини є пріоритетною й вона напевно надійно захищена. Саме тому відбулася і масована, і комбінована атака.

19 дронів "Шахед" були запущені. Всі знищені силами протиповітряної оборони,

– зазначила Гуменюк.

Наголосила, що бойова робота була дуже потужна і важка. Як наслідок, уламками було пошкоджено приватні будинки, сталося загоряння трави.

На жаль, також відбулося влучання, тому що аж 12 "Калібрів" ворог спрямував по Півдню України. Переважну більшість збили в небі над Одещиною. Один був знищений над Миколаївщиною, один – над Кіровоградщиною.

Представниця ОК "Південь" зазначила, що це саме та важка і довга дуга в бойовій роботі. Вона була відстежена Силами ППО і відпрацьована.

"Оніксами" агресор вдарив по портовій інфраструктурі

Відбулося влучання. Ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі.

"Онікси" є надзвуковими ракетами. Їх було дві. Вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було пустим, але все ж таки сам факт влучання в ту інфраструктуру, яка причетна до зернової угоди є для ворога пріоритетним,

– підкреслила Гуменюк.

Також додала, що фактично зруйнований морський вокзал в Одесі. Це підступна тактика ворога – бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення

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