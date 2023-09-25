Комбінована атака на Одещину, вибухи у Кривому Розі: хронологія 579 дня війни

25 вересня 2023, 07:20
Читать новость на русском

У ніч на 25 вересня російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами", "Калібрами" та "Оніксами". На жаль, не минулося без постраждаих.

Про наслідки терористичної атаки росіян, успіхи українських захисників і головні новини 25 вересня читайте у хронології 24 Каналу.

Читайте Протикорабельна ракета "Онікс": характеристики зброї, якою ворог вдарив по Одесі

06:06, 25 вересня

Наслідки атаки на Одещину

Очільник ОВА повідомив, що, на жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовали.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна. Жінка отримала ушкодження уламками. Її ушпиталили. 

04:33, 25 вересня

Артилерія ЗСУ успішно полює за російською

ЗСУ продовжують просуватися вглиб Запорізької області. Водночас пріоритет для українських захисників – перемелювання сил ворога та нищення його артилерійських установок. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Зазначив, що завданням для Сил оборони є проривання так званої "лінії Суровікіна".

Наші артилеристи настільки влучно навчились працювати по артилерії росіян, що це вже перестає бути дуеллю. Це швидше можна назвати полюванням нашої арти за артою ворога. І таку кількість артсистем востаннє знищували тільки у Другу світову війну,
– наголосив Дикий.

02:48, 25 вересня

Ексдружина Гіві заявила, що хоче смерті українських дітей

Колишня дружина бойовика Гіві Ілона Баневич хоче, щоб українських дітей "не стало". Причиною нібито є те, що 5-річний хлопчик буцімто показав їй у Маріуполі "зіг хайль".

01:44, 25 вересня

Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Нікопольського району Дніпропетровської області, а також Луганщини та Криму.

01:21, 25 вересня

Почалися відбої

Загроза ворожого обстрілу для більшості регіонів зникла. Областями почали ширитися відбої.

01:08, 25 вересня

У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.

00:54, 25 вересня

Повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі та Одесі.

00:50, 25 вересня

Росіяни запустили "Онікси"

У Повітряних силах наголосили, що окупанти запустили "Онікси".

Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку!
– мовиться у повідомленні.

Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летять:

  • "Онікси",
  • "Шахеди",
  • "Калібри".
00:43, 25 вересня

В Одесі прогриміли сильні вибухи.

00:41, 25 вересня

Ракети змінили напрямок на Південь.

00:34, 25 вересня

Тривога по всій Україні

Тривога стала всеукраїнською. Повітряні сили зазначили, що ракети заходять у повітряних простір Вінницької області.

00:07, 25 вересня

Вибухи в Одесі

В Одесі пролунав вибух. Очільник ОВА закликав перебувати в укриттях і в жодному разі не знімати роботу ППО. Через кілька хвилин вибухи пролунали знову.

00:02, 25 вересня

У низці областей оголосили тривогу

У низці областей України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ймовірні пуски "Калібрів". Уже за кілька хвилин зазначили, що ворожі "Шахеди" прямують у напрямку Одеської області. Ракети – Кривого Рогу.

 

 

Автор: Юлія Лобурак