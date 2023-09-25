Комбінована атака на Одещину, вибухи у Кривому Розі: хронологія 579 дня війни

У ніч на 25 вересня російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами", "Калібрами" та "Оніксами". На жаль, не минулося без постраждаих.

Про наслідки терористичної атаки росіян, успіхи українських захисників і головні новини 25 вересня читайте у хронології 24 Каналу.

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