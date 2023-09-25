Комбінована атака на Одещину, вибухи у Кривому Розі: хронологія 579 дня війни
У ніч на 25 вересня російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами", "Калібрами" та "Оніксами". На жаль, не минулося без постраждаих.
Про наслідки терористичної атаки росіян, успіхи українських захисників і головні новини 25 вересня читайте у хронології 24 Каналу.
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Очільник ОВА повідомив, що, на жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовали. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна. Жінка отримала ушкодження уламками. Її ушпиталили. ЗСУ продовжують просуватися вглиб Запорізької області. Водночас пріоритет для українських захисників – перемелювання сил ворога та нищення його артилерійських установок. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Зазначив, що завданням для Сил оборони є проривання так званої "лінії Суровікіна". Наші артилеристи настільки влучно навчились працювати по артилерії росіян, що це вже перестає бути дуеллю. Це швидше можна назвати полюванням нашої арти за артою ворога. І таку кількість артсистем востаннє знищували тільки у Другу світову війну, Колишня дружина бойовика Гіві Ілона Баневич хоче, щоб українських дітей "не стало". Причиною нібито є те, що 5-річний хлопчик буцімто показав їй у Маріуполі "зіг хайль". Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Нікопольського району Дніпропетровської області, а також Луганщини та Криму. Загроза ворожого обстрілу для більшості регіонів зникла. Областями почали ширитися відбої. У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу. Повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі та Одесі. У Повітряних силах наголосили, що окупанти запустили "Онікси". Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку! Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летять: В Одесі прогриміли сильні вибухи. Ракети змінили напрямок на Південь. Тривога стала всеукраїнською. Повітряні сили зазначили, що ракети заходять у повітряних простір Вінницької області. В Одесі пролунав вибух. Очільник ОВА закликав перебувати в укриттях і в жодному разі не знімати роботу ППО. Через кілька хвилин вибухи пролунали знову. У низці областей України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ймовірні пуски "Калібрів". Уже за кілька хвилин зазначили, що ворожі "Шахеди" прямують у напрямку Одеської області. Ракети – Кривого Рогу.
Наслідки атаки на Одещину
Артилерія ЗСУ успішно полює за російською
– наголосив Дикий.
Ексдружина Гіві заявила, що хоче смерті українських дітей
Почалися відбої
Росіяни запустили "Онікси"
– мовиться у повідомленні.
Тривога по всій Україні
Вибухи в Одесі
У низці областей оголосили тривогу
Очільник ОВА повідомив, що, на жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовали.
Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна. Жінка отримала ушкодження уламками. Її ушпиталили.
ЗСУ продовжують просуватися вглиб Запорізької області. Водночас пріоритет для українських захисників – перемелювання сил ворога та нищення його артилерійських установок. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Зазначив, що завданням для Сил оборони є проривання так званої "лінії Суровікіна".
Наші артилеристи настільки влучно навчились працювати по артилерії росіян, що це вже перестає бути дуеллю. Це швидше можна назвати полюванням нашої арти за артою ворога. І таку кількість артсистем востаннє знищували тільки у Другу світову війну,
Колишня дружина бойовика Гіві Ілона Баневич хоче, щоб українських дітей "не стало". Причиною нібито є те, що 5-річний хлопчик буцімто показав їй у Маріуполі "зіг хайль".
Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Нікопольського району Дніпропетровської області, а також Луганщини та Криму.
Загроза ворожого обстрілу для більшості регіонів зникла. Областями почали ширитися відбої.
У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.
Повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі та Одесі.
У Повітряних силах наголосили, що окупанти запустили "Онікси".
Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку!
Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летять:
В Одесі прогриміли сильні вибухи.
Ракети змінили напрямок на Південь.
Тривога стала всеукраїнською. Повітряні сили зазначили, що ракети заходять у повітряних простір Вінницької області.
В Одесі пролунав вибух. Очільник ОВА закликав перебувати в укриттях і в жодному разі не знімати роботу ППО. Через кілька хвилин вибухи пролунали знову.
У низці областей України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ймовірні пуски "Калібрів". Уже за кілька хвилин зазначили, що ворожі "Шахеди" прямують у напрямку Одеської області. Ракети – Кривого Рогу.