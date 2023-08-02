Вночі Росія запустила "Шахеди" незвичною траєкторією: звідки летіли дрони на Одещину
Джерело:ОК "Південь"
Цієї ночі воєнні злочинці вкотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Цікаво, що цього разу "Шахеди" запустили по незвичній траєкторії.
Зазвичай окупанти запускають БпЛА з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Shahed-136" випустили з Азовського через Чорне.
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ППО невпинно працювала майже 3 години
️На Одещині очевидною ціллю російських терористів були об'єкти портової і промислової інфраструктури. Наші Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.
Внаслідок атаки виниклі пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор. Рятувальні служби працюють,
– зазначили в ОК "Південь".
Додали, що станом на 05:30 інформація про постраждалих не надходила. Однак, остаточні дані та результати бойової роботи ще уточнюються.
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Що вже відомо про нічну атаку терористів
- Незабаром після опівночі у Повітряних силах повідомили, що група ударних дронів перетнула повітряний простір на Сумщині.
- У багатьох областях оголосили тривогу.
- Група БпЛА, зокрема, рухалася над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу. Заходили вздовж гирла Дунаю.
- Відбої тривоги почалися лише після 3 години ночі.
- Згодом очільник Одеської ОВА Кіпер повідомив, що окупанти атакували об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
- У КМВА повідомили, що українські захисники збили всі ворожі дрони – понад 10 "Шахедів", що летіли на столицю.
- Зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація про постраждалих не надходила.