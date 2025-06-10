Росіяни вдарили по Одеському зоопарку: загинула тварина

Росіяни масовано обстріляли Україну вночі 10 червня – основними напрямками удару були Київ та Одеса. Внаслідок атаки було займання на території Одеського зоопарку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також Київ у диму, в місті пошкоджено 7 із 10 районів: усе про жахливу ніч у столиці

Ворог ударив по зоопарку

Уночі окупанти випустили по Одесі щонайменше 10 ударних безпілотників – загинули двоє чоловіків. Серед постраждалих: п'ять жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Зокрема, ворог ударив по зоопарку.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков повідомив, що росіяни вдарили по технічній зоні між приміщенням віварію і сіносховищем. Сталася пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Унаслідок вибуху в зоопарку загинув домашній баранчик. Решта тварин та люди не постраждали. Біляков підкреслив, що наразі зоопарк працює в штатному режимі.

Наслідки нічного обстрілу Одеси

У ДСНС розповіли про пошкодження в Одесі.

У результаті ударів спалахнули пожежі. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок. Виникло займання на території Одеського зоопарку,

– пояснили рятувальники.

Наслідки ворожого обстрілу Одеси: дивіться фото ДСНС Одещини

Вони зазначили, що на місці працювали психологи, 108 рятувальників, 27 одиниць техніки ДСНС. До ліквідації наслідків російської атаки також залучалися добровольці та пожежні підрозділи Нацгвардії України.

Загалом ворог запустив по Україні 322 засоби повітряного нападу. Зокрема, росіяни використали 315 безпілотників, 2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області та 5 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської.