Росіяни жорстоко скинули бомбу на Охтирку: у будинку для літніх від стресу померли дві жінки

Російські загарбники скинули бомбу на цивільну інфраструктуру Охтирки на Сумщині. Пошкоджень зазнала багатоповерхівка та інша цивільні інфраструктура. На жаль, внаслідок стресу померли дві літні жінки.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

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Російські військові завдали удару по Охтирці

Окупанти обстріляли Охтирку 13 вересня близько 04:45. Ворог застосував заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинувши, попередньо, КАБ на цивільну інфраструктуру.

Внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також три транспортні засоби, господарчі споруди та приміщення місцевого підприємства.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Через стрес померли 2 жінки

Суспільне пише, що після атаки померли дві жінки. Вони не зазнали поранень – причиною їхньої смерті став стрес.

Вони перебували в Охтирському будинку-інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

У нашому закладі на другому поверсі в актовій залі посипались вікна. Там перебували жінки, дві від стресу померли. Будемо їх ховати,

– сказав директор закладу Віктор Токарєв.

Наслідки удару по Охтирці: фото Харківська облпрокуратура