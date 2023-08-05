Ховатися нема куди: чи може Росія перемістити кораблі після атаки на "Оленегорський горняк"

У ніч на 4 серпня у Новоросійську дрони пошкодили великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Найімовірніше, росіяни не будуть перекидати кораблі звідти в інший порт, бо більше нема куди їх переміщувати.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. За його словами, Росія може посилити охорону у Новоросійську.

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"Локацію вже нема можливості змінювати, бо більше нема портів. Зараз кораблі Росії розташовані практично у всіх пунктах базування у Чорному морі. Ховатися нема куди. Можна залишити Чорне море. Тому вони будуть підсилювати охорону порту у Новоросійську", – вважає він.

Росіяни не очікували такої атаки

Андрій Риженко переконаний, що країна-агресорка не очікувала атаки на бухту у Новоросійську. Ілюмінатори корабля "Оленегорський горняк" навіть не були запаяні.

Це фактор раптовості. Для нас це позитивно, але думаю, що ворог зараз буде серйозно переглядати це все. Росіяни додатково ставлять на свої кораблі кулемети і дрібнокаліберну артилерію часів Другої світової війни для боротьби з такими цілями. Я думаю, вони посиляться,

– сказав він.

Риженко про атаку на "Оленегорський горняк": дивіться відео

Захист від ворожих ракетних атак

Як наголосив військовий експерт, зараз окупанти збирають ракети, щоб восени та взимку бити по критичній інфраструктурі України. Тому Україні потрібні засоби для стримування та знищення ворога.

Паралельно потрібно розвивати інші платформи, які дозволять нам проєктувати нашу силу для стримування та знищення ворога. Це можуть бути ракетні катери як екіпажні, так і безекіпажні, які б несли протикорабельні ракети. У комбінації це буде серйозна загроза для росіян,

– додав Риженко.

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