Тато розкопував дівчинку та подумав, що це я, – офіціантка кафе в Краматорську про страшний день

Російські військові завдали ракетного удару по Краматорську ввечері 27 червня. Ворог атакував піцерію, коли в ній перебувало багато людей. Серед них – офіціантка Ірина, яка якраз йшла нести замовлення.

Журналістам вдалося поспілкуватися з дівчиною, якій дивом вдалося вижити. Вона поділилася моторошним моментом, коли її батька допустили до завалів.

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Спочатку була хвиля, а потім – усе під завалами

Дівчина розповідає, що за мить до ракетного удару вона пішла по замовлення. Ірина каже, що заледве встигла поставити лопатку під піцу і відчула на собі атаку. Спочатку, за її словами, почала трястися земля, після цього пішла хвиля. А вже невдовзі – впав стіл, плити попадали. Ще через мить усе було під завалами.

Коли це все почалося, приїхали батьки. Батьки просили, щоб їх пропустили, але їх не пропускали. Потім тата впустили на впізнання. Він розкопував дівчинку, подумав, що це я. По сережках зрозумів, що це не я,

– розповіла Ірина.

Дівчина наразі перебуває у лікарні під наглядом медичних фахівців. У дівчини перелом кульшової кістки. Якщо вона не заросте, то Ірині доведеться робити операцію.

Пан Сергій, виконувач обов'язків завідувача лікарні, розповів про той вечір. За його словами, до медичного закладу привозили людей у різному стані. До обласної лікарні Дніпра евакуювали тяжких пацієнтів. Решті надавали медичну допомогу на місці.

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