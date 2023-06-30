Жорстокий удар по піцерії Краматорська: що відбувалось у перші хвилини після теракту

Російські окупанти завдали ракетного удару по піцерії в Краматорську на Донеччині, внаслідок чого загинуло понад десяток людей. Згодом правоохоронці поширили кадри, на яких видно, що відбувалось після прильоту на місці трагедії.

Ввечері 27 червня загарбники атакували Краматорськ. Загалом відомо про 12 загиблих. Серед них є 3 дітей. Важливо, що люди одразу взялись розбирати завали та допомагати одне одному після удару. Це зрозуміло з кадрів, що опублікувала поліція.

До теми Рятувальна операція завершилась: що відомо про моторошний ракетний удар по Краматорську

Перші хвилини після удару по Краматорську

Зазначимо, що ще 29 червня повідомили про закінчення рятувальної операції. Відповідним експертам усі тіла вдалось ідентифікувати.

Разом з тим слід сказати, що внаслідок прильоту було травмовано 65 осіб, а люди, які були в районі місця подій, продемонстрували неабияку злагодженість у своїх діях, засвідчивши той факт, що ми, українці, завжди готові приходити одне до одного на допомогу в тяжку хвилину.

Перші хвилини після ракетних ударів російських окупантів по Краматорську зафіксували бодікамери патрульних,

– йдеться у повідомленні.

Що відбувалось у Краматорську одразу після удару по піцерії: дивіться відео поліції

Більше про цю атаку