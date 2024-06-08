Дрони атакували Північну Осетію: російська влада визнала руйнування

Уранці 8 червня стало відомо про атаку дронів на Північну Осетію, що в Росії. Ймовірно, їх ціллю був аеродром "Моздок".

За інформацією російських ЗМІ внаслідок атаки нібито є незначні ушкодження, передає 24 Канал. Зауважимо, що дрони подолали відстань у 1000 кілометрів перш ніж дісталися Північної Осетії.

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Що відомо про наслідки атаки

Глава Північної Осетії Сергєй Мєняйло заявив, що сили ППО буцімто збили над регіоном три безпілотники.

Втім, вже згодом він повідомив, що у місті буцімто є незначні пошкодження.

Після відбиття атаки ЗСУ у Північній Осетії є незначні руйнування, для безпеки громадян усі масові заходи у Моздокському районі скасовано,

– повідомив Мєняйло.

Цікавим є той факт, що після "незначних руйнувань" він закликав місцевих не знімати та не викладати відео в мережу, щоб інформація не потрапила до рук ЗСУ.

Атака на Північну Осетію: що відомо

Першими про атаку дронів на території Північної Осетії заявили в міноборони Росії. Згодом Мєняйло повідомив, що ціллю безпілотників був військовий аеродром "Моздок".

Джерела 24 Каналу в ГУР заявили про те, що наслідки атаки наразі встановлюються. Відомо, що аеродром "Моздок" окупанти використовують для ударів по території України.

Зауважимо, що у квітні на російському аеродромі "Моздок" було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів.

За інформацією від джерел, за атакою на Північну Осетію стоїть ГУР.