У Росії поцілили по аеродрому Міллерово у Ростовській області: показуємо на карті
Дрони вкотре атакували об'єкти в Росії. У ніч проти 20 липня вони прилетіли по російському аеродрому в Міллерово, що у Ростовській області.
Загалом, за словами губернатора області, летовище, а також місцеву нафтобазу атакували щонайменше 26 безпілотників. На місцях прильотів фіксували потужні пожежі.
Дивіться також Китаю не подобається дружба Путіна та Кім Чен Ина: чому Пекін надалі підтримує Москву
Де розташований аеродром Міллерово
Місцеві жителі нарахували щонайменше 16 вибухів з місця атаки. А на супутникових знімках видно 6 сильних пожеж у межах злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.
Аеродром розташований на півночі Ростовської області та за 5 кілометрів на північний захід від самого міста Міллерово. Відноситься летовище до селища Долотинка із населенням менш як 900 осіб.
У північно-східній частині Міллерово, до слова, є посадковий майданчик для цивільної авіації.
Відстань від аеродрому до кордону з Україною – майже 37 кілометрів.
Де розташоване Міллерово: дивіться на карті
До слова, по летовищу в Міллерово прилітає не вперше. Так, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого 2022 року, лунали вибухи. На той момент там базувалися військові літаки Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери.
Тоді Командування Повітряних Сил ЗСУ жартома відреагувало на це.
"І хто це зробив?", – підписали вони світлину пожежі у Міллерово.