Ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджені енергооб'єкти, Кривий Ріг без води

Росія вночі проти 27 квітня атакувала Дніпропетровську область ракетами. Наша ППО знищила понад 13 ракет, проте є влучання.

Вороги атакували енергетичні об'єкти, спалахнули пожежі. Криворіжжя залишилось без води, є поранені люди.

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Якого лиха наробили окупанти на Дніпропетровщині

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що наша протиповітряна оборона знищила 13 ракет. Зокрема, у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах.

Та, на жаль, без наслідків не минулося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося декілька займань,

– заявили в ОВА.

За даними обласної влади, внаслідок ворожої атаки:

перебої з водопостачанням на Криворіжжі;

зазнав поранень 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої важкості.

Станом на 10:35 27 квітня у Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість поранених у Криворізькому районі зросла до двох. Адже до лікарів звернувся також 45-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки по Дніпропетровщині / Фото Дніпропетровської ОВА

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що росіяни влучили в об'єкт енергетики у Криворізькому районі.

Зверніть увагу! Протягом вечора та ночі 26 – 27 квітня Росія 7 разів вдарила по Нікопольському районі. Вороги запустили 4 дрони-камікадзе та 15 артилерійських снарядів. Били по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

На жаль, зазнала поранень 82-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Ворог пошкодив 12 магазинів, ринок, салон краси, редакцію газети, оптику, 7 багатоповерхівок, 4 приватні оселі, сонячну панель, газопровід та лінію електропередачі. Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без світла залишилося 2 села.

Росія вночі атакувала ракетами