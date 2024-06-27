Пряме влучання снаряда: фото та відео наслідків удару по екопарку в Харкові

Росіяни 22 червня обстріляли екопарк на Харківщині КАБами. Там мешкали тварини, із якими погано поводились їх попередні власники та ті, яких евакуювали із небезпечних прифронтових регіонів.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що в екопарку знищено будівлі, у яких жили тварини. Зокрема там розводили різні породи собак.

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Евакуація тварин

Анна Черненко зазначила, що усіх тварин евакуювали, проте є одна собака, яка охороняла територію парку, на жаль, вона загинула.

На Харківщині росіяни обстріляли екопарк / Фото

Після прямого влучання розплідник для собак знищено вщент. На території екопарку також жило стадо оленів, серед яких, через обстріл, є вбиті та поранені тварини,

– сказала вона.

З екопарку повторно евакуюють тварин. Після деокупації Харківщини була надія на безпечне та спокійне їхнє життя там, проте зараз під час нового наступу тваринам знову загрожує небезпека.

"Найважче евакуювати хижаків, зокрема левів, тигрів та ведмедів. Складно знайти їм новий тимчасовий дім", – зауважила кореспондентка.

Загроза для харків'ян

Анна Черненко наголосила, що харків'янам краще не відвідувати зараз екопарк, через загрозу повторних запусків російської зброї.

Це та територія, куди росіяни відправляють дуже багато КАБів. Не ризикуйте не наражайте себе на небезпеку,

– закликала вона.