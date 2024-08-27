Удар по готелю в Кривому Розі: щонайменше двоє загиблих, під завалами можуть бути люди
Росія ввечері 26 серпня вдарила по Кривому Розі балістичною ракетою. Окупанти влучили в готель "Аврора".
Станом на 7:47 27 серпня є дані про поранених та загиблих. Зокрема, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів про людей, пише 24 Канал.
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Що відомо про жертв та поранених
Вілкул написав, що окупанти орієнтовно о 23:20 26 серпня завдали ракетного удару по абсолютно цивільному об'єкту в центрі міста.
На жаль двоє людей загинули – жінка та чоловік. Поранення зазанали п'ятеро людей, з них у лікарні зараз перебуває двоє,
– написав голова Ради оборони міста.
За його даними на місці удару працюють ратувальники, медики та комунальники.
Рятувальники під завалами готелю відкопали 43-річну жінку орієнтовно о 5 ранку. Вона у важкому стані, проте жива й за її життя борються лікарі.
Під час рятувальної операції вдалось витягнути 5 людей, психологічну допомогу надали 11 людям, з них двоє – діти.
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Рятувальники ще шукають людей під завалами
Рятувальники вранці 27 серпня заявили, що російська ракета частково зруйнувала чотириповерхове приміщення готелю. Станом на 7:28 пошуково-рятувальні роботи тривали.
"Під завалами ймовірно залишаються ще 2 людини", – пояснили в ДСНС.
За їхніми даними, також ворог пошкодив 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів.