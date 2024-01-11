У поліції назвали ракетну атаку на готель у Харкові ударом по ЗМІ

Росія напередодні ввечері 10 січня цинічно вдарила по Харкову. Під атакою опинився Київський район міста.

Очільник Головного управління поліції у Харківській області розповів журналістам Суспільного Харків, що окупанти цілеспрямовано вдарили по ЗМІ.

Дивіться також Є нові знеструмлення, українців закликають економити електрику: яка ситуація зараз зі світлом

Що відомо про удар росіян по Харкову

Володимир Тимошенко розповів, що у Харкові біля готелю два влучання – одне в паркан, інше – збоку у прибудову до основної будівлі.

У цьому готелі ніколи військові не жили, це знає майже весь Харків. Цей готель використовувався журналістами. Це був загальновідомий факт. На момент удару у готелі перебували іноземні журналісти, зокрема, з Туреччини. Тому я вважаю, що цей удар Росія здійснила саме по ЗМІ,

– заявив очільник поліції Харківщини.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що станом на 1:04 відомо про 11 постраждалих, з них 4 – чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 – жінки у віці від 23 до 71 року. За його даними:

9 поранених – у лікарнях. Один з постраждалих, 35-річний чоловік, у важкому стані, ще 8 пацієнтів – у середньому та легкому, 2 – надали допомогу на місці;

поранених забезпечили всім необхідним та наглядом медиків;

на місці ще працювали екстрені служби.

Очільник обласної військової адміністрації уточнив, що, за попередніми даними, ворог завдав удару по Київському району міста ракетами системи С-300.

"В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів", – додав Олег Синєгубов.

Наслідки ракетної атаки по Харкову: дивіться відео

Росія вдарила по Харкову: основне