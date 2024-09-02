Росія, попередньо, вдарила по Харкову ракетою КНДР

Росія вже двічі протягом 2 вересня атакувала Харків. Спочатку вороги вдарили по місту вночі, потім били ракетами вдосвіта.

Харківська обласна прокуратура розповіла, що вже почала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Варто зауважити, що тривога на Харківщині лунала з 22:25 1 вересня по 02:48 2 вересня, згодом – з 03:49 по 07:13.

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Чим ворог атакував Харків

У прокуратурі розповіли, що Росія орієнтовно о 1:30 – 1:40 2 вересня атакувала безпілотниками Харків. Ворог у місті пошкодив:

у Слобідському районі – навчальний заклад;

у Київському районі – житлові будинки та господарчі споруди.

На жаль, поранена 66-річна жінка, медики надали їй допомогу.

Вже о 5:30 (2 вересня – 24 Канал) ворог завдав по місту ракетний удар... Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу ракети: це KN-23 (або KN-24), ще загальновідома як Hwasong-11,

– заявили в прокуратурі.

Вони зауважили, що під атакою було садове товариство в Індустріальному районі міста. На щастя, люди вціліли.

Ворог вночі проти 2 вересня знову вдарив по Харкову

Станом 9:29 2 вересня прокурори та слідчі поліції заявили, що вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

До речі, ворог цинічно вдарив по Харкову 30 серпня – 1 вересня. На жаль, через обстріли на вихідних в лікарнях Харківщини перебувають 27 людей, включно з 7 дітьми. Відомо, що троє дорослих у важкому стані, одна людина – у вкрай важкому.