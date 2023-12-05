Росія завдала артилерійського удару по центру Херсона: є загиблі

5 грудня 2023, 10:59
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Вороги атакували центр Херсона вранці 5 грудня. Окупанти вбили та поранили мирних мешканців.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про трагедію орієнтовно о 9:46 5 грудня. За його даним, щонайменше двоє людей загинуло, пише 24 Канал

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Що відомо про наслідки атаки по центру Херсона

Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних,
– написав Андрій Єрмак.

Станом на 9:46 5 грудня була інформація про:

  • загибель двох осіб;
  • одного пораненого.

Росія цинічно вбила мирних людей у Херсоні / Фото Андрія Єрмака та його радниці Дарії Зарівни

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що окупанти обстріляли Херсон декілька разів вранці 5 грудня з тимчасово окупованого лівого берега. Вороги били по середмістю міста. Внаслідок атаки ворога:

  • двоє людей загинули;
  • одна – зазнала поранень;
  • ще одну травмовану людину, яка поранилась під час атаки на центр Херсона, доправили в лікарню.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що госпіталізували 59-річного чоловіка. На жаль, двоє людей загинули на місці.

За словами посадовця, ворог обстріляв Херсон орієнтовно о 9 ранку 5 грудня.

Росія атакувала медзаклад в Херсоні

Роман Мрочко розповів, що Росія влучила в один з медичних закладів Херсона. На жаль, там теж є постраждалі. 

Внаслідок влучання ворожого снаряду у медзаклад легкі поранення отримали двоє лікарів. Необхідну медичну допомогу їм надали на місці,
– пояснив посадовець.  

Росія минулої доби вбила людину на Херсонщині

  • Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти протягом минулої доби здійснили 89 обстрілів регіону. Зокрема, вороги випустили 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, безпілотників та авіації, з них – 1 ракетний. Тільки по Херсону прилетіло 22 снаряди. 
  • Вороги у Херсонській області поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також в кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства та притулок для тварин у Херсоні. Під атаку потрапило й підприємство у Бериславському районі.
  • На жаль, минулої доби Росія на Херсонщині вбила одну людину, ще 5 – поранила. 

Автор: Діана Квасневська