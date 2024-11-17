Масований обстріл Києва: рятувальники показали, як вилучали з будинку частину ракети росіян

Рятувальники розповіли, що витягнули з будинку частину ракети. Вона поцілила в багатоповерхівку в Печерському районі Києва.

24 Канал пише з посиланням на ДСНС України, що частину ракети витягали рятувальники разом з піротехніками. До речі, Росія атакувала Київ "Кинджалами", "Цирконом", "Калібрами" та "Шахедами".

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Що відомо про частину ракети в житловому будинку

За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки,

– розповіли у ДСНС.

Там уточнили, що залишки ракети вилучили піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій та передали компетентним підрозділам, щоб вони вивчили частину ракети росіян.

Рятувальники витягнули ракету з будинку / Фото ДСНС

До речі, Київська міська військова адміністрація розповіла, що тривога у Києві тривала майже 5 годин. Востаннє так потужно Росія била по столиці майже 3 місяці тому. Росіяни скерували на Київ:

ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС,

аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К,

балістичні ракети Іскандер-М(KN-23),

ракети "Циркон",

крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря,

ударні безпілотники.

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Наші військові збили декілька крилатих ракет Х-101/55, декалька аеробалістичних ракет "Кинджал", декілька балістичних ракет "Іскандер-М(KN-23)", ймовірно, також гіперзвукову ракету типу "Циркон", до десятка ударних безпілотників.