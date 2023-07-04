Прооперували: мама пораненої 8-місячної Мії з Краматорська розповіла про порятунок дитини

У момент атаки росіян по піцерії в центрі Краматорська було людно. Саме тоді в закладі були Ярина Носач зі своєю 8-місячною донечкою Мією.

Дівчинка зазнала колото-різаних ран та лінійного перелому скроневої кістки. Матір розповіла, що необхідну допомогу дівчинці надали в реанімації в Краматорську. Після цього їх скерували в Київ на операцію.

Дивіться також Тато розкопував дівчинку та подумав, що це я, – офіціантка кафе в Краматорську про страшний день

Матір немовляти пригадала атаку по піцерії

Ярина Носач пригадала, що прийшла з чоловіком та донечкою в заклад всього на декілька хвилин, щоб взяти з собою їжу.

Я тримала її на руках, якраз хотіла годувати. Приліт стався дуже неочікувано, чоловік прикрив нас з донечкою собою,

– пригадала матір.

Далі їй довелось вилазили через завали на руках з донечкою. На той момент чоловік збирав речі та документи.

До Ярини підійшов незнайомець, взяв з рук дитину та допоміг винести. Постраждала пригадує, що вона перелазила через якесь скло. Коли вдалося звідти вибратися, то родина зустріла сусіда-волонтера, який відвіз їх в лікарню.

Мію одразу забрали в реанімацію. Ярину скерували в травматологію, щоб накласти шви. Адже жінка також зазнала травми голови.

"Після цього я пішла до донечки та сиділа під дверима, поки їй надавали необхідну медичну допомогу. В Мії діагностували перелом скроневої кістки, а також множинні колоті рани голови", – пригадує матір Мії.

Дитину прооперували у Києві

Ярина розповіла, що далі лікарі скерували дитину в Київ, де провели обстеження та прооперували.

Зараз дитині та матері краще, їх днями обіцяють виписати та направити на реабілітацію до невролога та психолога.



Дівчинку прооперували, їй вже краще / Фото Ярини Носач

Ярина подякувала всім, хто відправляв гроші на операцію донечки.

"Гроші збирали усім світом. У мене сльози на очах скільки людей відгукнулись на наше прохання", – сказала жінка.