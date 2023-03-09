Собака спить на руїнах зруйнованого дому на Львівщині: його господарі загинули

Після масованого ракетного удару у мережі з'явилося фото, що просто розриває серце на шматки. На ньому собака, яка спить на руїнах, що ще донедавна були її домом.

Будинок чотирилапого зруйнували окупанти своєю ракетою 9 березня. Всі, хто були на момент атаки в будинку, загинули.

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Як розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, на Львівщині станом на 11:00 завершили розбір зруйнованих російською ракетою будинків у селі Велика Вільшаниця, що на Золочівщині. За його словами, пожежа знищила:

3 житлові будинки,

3 автомобілі,

гараж та кілька господарських будівель.

Внаслідок влучання загинули п'ятеро людей, які в цей момент перебували вдома. Серед них буди і господарі собачки, яку сфотографували журналісти. Дивитися на це фото без сліз просто неможливо.



Собака лежить на уламках зруйнованого ракетою будинку / Фото "Суспільне Львів"

Раніше подібна ситуація сталася у Дніпрі. Фотографія собаки на кличку Крим, який плаче на руїнах будинку, де загинули його господарі, облетіла весь світ. Тоді під завалами знайшли тіла бабусі, матері та двох діточок. Після трагедії його забрали волонтери. Вони розповіли, що перші дні в притулку Крим нічого не їв.

Через пережитий стрес собака нікого до себе не підпускав й поводився агресивно. Однак така поведінка була цілком нормальною. У притулок тварину привезли сліпою та глухою після ракетного удару. Крім того, в Криму виявилася серцева недостатність. Отож йому ставили крапельниці й кололи заспокійливе.

На жаль, 12 листопада заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що собака помер. Серце собаки не справилося із важкою втратою й сумом за загиблою родиною.