Удар по нафтобазі на Рівненщині: в ОВА розповіли про радіаційний фон і чи буде евакуація
Вночі 10 серпня Росія масовано атакувала "Шахедами" Рівненську область. Через влучання у Дубенському районі палає нафтобаза.
В ефірі телемарафону очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що на нафтобазі зберігалось багато нафтопродуктів. Але загрози для населення немає. Про це пише 24 Канал.
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Росіяни атакували Рівненщину
10 серпня ворожі дрони були націлені на Рівненську область. Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури – нафтобазу у Дубенському районі.
Наразі там вирує пожежа. До ліквідації наслідків атаки залучено 55 фахівців ДСНС і слідчої комісії, залучено 15 одиниць техніки та пожежний потяг.
Коваль повідомив, що вогнище вже локалізовано, тобто воно вже не збільшується. Однак до повної ліквідації ще дуже багато часу.
Він також повідомив, що радіаційний та хімічний фон в нормі, загрози для населення немає.
Евакуаційні заходи проводитись не будуть,
– додав він.
Що відомо про нічну атаку
- Нічна атака "Шахедами" тривала 5 годин: з 23:00 по 4:00.
- У Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська.
- Окупанти випустили по Україні 10 безпілотників, 7 з яких збили сили ППО.
- Окрім Рівненської області, під прицілом знову була Хмельницька область. Місцева влада подякувала ППО за якісну роботу.