Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині: там виникла пожежа і постраждали діти

Російська армія вдень 13 червня атакувала Новомосковськ у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу у місті є постраждалі серед цивільних.

Серед постраждалих також є й діти. На місці події у Новомосковську зараз працюють всі необхідні екстрені служби.

До теми Окупанти атакували Дніпропетровщину: внаслідок влучання у Новомосковську виникла пожежа

У Новомосковську є постраждалі після ворожої атаки

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що станом на 16:06 відомо про двох постраждалих дітей у Новомосковську.

У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості,

– написав глава Дніпропетровщини.

Водночас як написав Лисак, в ще однієї дівчинки, 12 років, була гостра реакція на стрес. Однак оговтуватися після ворожої атаки вона буде вдома.

Крім того, глава Дніпропетровської ОВА зазначив, що після ворожого обстрілу у Новомосковську виникла пожежа та були пошкоджені 9 житлових будинків. Усі деталі щодо наслідків російської атаки по місту в обласній військовій адміністрації ще з'ясовують.

У Дніпрі цього дня були вибухи

У Дніпрі вдень 13 червня пролунали гучні звуки вибухів, про що повідомив кореспондент 24 Каналу . Згодом у мережі з'явилося повідомлення про повторний вибух в українському місті.

. Згодом у мережі з'явилося повідомлення про повторний вибух в українському місті. Згодом в Дніпропетровській ОВА повідомили, що підрозділ Повітряного командування "Схід" в області збив 1 БпЛА-розвідник противника, ймовірно, "Орлан-10". Також у Новомосковському районі знищили ворожу ракету.

Варто наголосити, що ворог не вперше атакує Новомосковськ у Дніпропетровській області. Зокрема, російські загарбники атакували місто і вранці 12 червня. До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській області.

У мережі писали, що у Новомосковську після ворожого обстрілу у небо піднявся стовп диму. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив влучання у місті.

Посадовець зазначив, що на місті події у Новомосковську виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих тоді перевірялася, а на місцях працювали екстрені служби.