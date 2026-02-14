Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Дивіться також Тривога у різних областях: де зараз летять російські дрони

Які наслідки ворожої атаки на Одещину?

Зранку 14 лютого стало відомо про трагічні наслідки російського обстрілу Одещини.

Внаслідок удару безпілотником по одноповерховому житловому будинку загинула жінка 1950 року народження – її тіло виявили рятувальники під завалами зруйнованого будинку.

Ворожий ударний дрон пошкодив дах одноповерхової оселі. Після влучання спалахнула масштабна пожежа, втім надзвичайники спрацювали оперативно та ліквідували загоряння.

Вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх будинках.

Наразі на місці події працюють відповідні служби – ДСНС, медики та комунальники. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин країни-агресорки проти мирного населення.

Сергій Лисак повідомив, що для мешканців розгорнуто оперативний штаб, де можна отримати необхідну допомогу та консультації щодо виплат за зруйноване чи пошкоджене житло.

Де ще зафіксували наслідки обстрілу в ніч на 14 лютого?