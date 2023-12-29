"Жага до життя": в Одесі увімкнули гірлянду на ялинці у центрі понівеченого двору

Росія вранці 29 грудня атакувала Одесу ракетами, напередодні ж запускала по місту "Шахеди". Вороги пошкодили 21 житловий будинок.

Серед всіх пошкоджених тільки два – приватні, всі інші – багатоповерхівки. Рятувальники показали, як у дворі одного з атакованих будинків люди увімкнули гірлянду на ялинці.

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Одесити увімкнули новорічну гірлянду, попри атаку росіян

Мешканці, що постраждали сьогодні (29 грудня – 24 Канал) від обстрілів – увімкнули гірлянду на ялинці, яка стоїть у самісінькому центрі понівеченого внутрішнього двору багатоповерхівок,

– заявили в ДСНС.

Рятувальники пояснили, що жагу до життя та перемоги світла над темрявою мають лише наші люди, українці.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі



Люди увімкнули гірлянди, попри атаку росіян 29 грудня

"Світло переможе! Життя переможе!" – запевнили рятувальники.

Фото атакованої багатоповерхівки вдень 29 грудня / Фото Олега Кіпера

Атака росіян по Одесі: основне