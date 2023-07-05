Ракетний удар по Первомайському: нові деталі цинічної атаки росіян

Російські загарбники 4 липня завдали зухвалий ракетний удар по місту Первомайський у Харківській області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 40 осіб.

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував атаку по Первомайському. За його словами, окупантам не вдасться уникнути відповідальності за скоєний злочин.

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Зеленський відреагував на атаку по Первомайському

Президент України зазначив, що внаслідок ракетного удару по місту Первомайський, який, імовірно, був здійснений ракетою Іскандер, пошкоджено 8 багатоповерхівок. Він зазначив, що йому відомо про більше ніж 40 людей, які отримали поранення, 12 з яких становлять діти.

За цей удар ворог відповідатиме, як і за всі інші атаки. Російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя, а ми ж станемо прикладом того, як життя захищаємо,

– наголосив Зеленський.

Глава держави також сказав, що наразі рятувальники разом з поліцейськими проходять обхід пошкоджених будинків. Він також запевнив, що всім, хто був поранений цим ракетним ударом, нададуть необхідну допомогу.

Прокоментувала удар і влада Первомайського

Міський голова Первомайського Микола Бакшеєв також висловився, щодо атаки по населеному пункту. Він наголосив, що це черговий акт агресії з боку країни-терориста.

"Станом на зараз маємо 40 постраждалих, здебільшого з осколковими пораненнями, з них 12 дітей, тільки чудом ніхто не загинув", – підкреслив він.

Також Бакшеєв розповів, що внаслідок прильоту пошкоджено близько 2 тисяч будівель у місті, дитячий садок, школа, а також приміщення суду. Він наголосив, що незабаром громада отримає продуктові набори та будівельні матеріали для розв'язання нагальних проблем, що виникли внаслідок удару.

Ігнат розповів яку саме ракету використали окупанти

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що під час чергової терористичної атаки російські окупанти використали крилату ракету "Іскандер-К". За його словами, ця ракета долітає за досить короткий час.

Це не балістична, а крилата ракета, але від того вона не стає менш безпечною. Тому що, як і "Іскандер-М" (балістична модифікація ракети – 24 Канал), вона стартує з наземної установки, з прихованої позиції й несподівано,

– зазначив він.

Ігнат також зазначив, що прифронтові зони України перебувають у посиленій небезпеці, адже ворог має можливість ближче розміщати свої пускові установки, зокрема і сумнозвісні С-300. Попри це, він додав, що це не варто розраховувати, як нову тактику, адже обстріли близьких до Росії районів здійснюється постійно.

Що відомо про обстріл Первомайського