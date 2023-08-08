Ракетна атака по Покровську: чи був у місті корегувальник

Росія напередодні ввечері двічі атакувала Покровськ, що на Донеччині, влучивши в 9-поверхівку та 5-поверхівку. Глава обласної військової адміністрації повідомив, яка мета таких ударів ворога.

Павло Кириленко розповів у ефірі телемарафону, що Росія такими ударами хоче призвести до якомога більшої кількості жертв серед цивільних. Адже Кремль атакував Покровськ двічі за вечір з різницею в пів години, вбивши цивільних, заступника глави ДСНС Донеччини та поранивши мирних і силовиків, пише 24 Канал.

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Чи був у Покровську коригувальник російського вогню

Глава Донецької обласної військової адміністрації відповів на запитання, яка ймовірність, що російського коригувальника вогню знайдуть.

Павло Кириленко пояснив, що трагедія фактично відбувалась у нього на очах – він чітко запам'ятав і той сигнал, коли можливий другий удар, і розмову з правоохоронними органами – особливо зі Службою безпеки України, з керівництвом.

Скажу – правоохоронці плідно працюють і давайте, щоб ми не забігали наперед. Вже за результатом, я впевнений, він буде, правоохоронці повідомлять,

– заявив глава ОВА.

Він також додав, що друге влучання було фактично в те ж місце. Проте Україна чітко розуміє, що був відразу сигнал ворогу.

"По відпрацьованому алгоритму і маючи великий досвід з виявлення колаборантів, правоохоронні органи, та насамперед Служба безпеки України, в цьому напрямку працює", – запевнив Павло Кириленко.

Ексспівробітник СБУ заявив, що в росіян у Покровську були очі

Військовий експерт Українського інституту майбутнього та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV заявив, що у Покровську росіяни використали тактику терористів на Близькому Сході. Зокрема, після атаки росіяни дочекались поки на місці зберуться люди, приїде поліція і тоді продовжили удари.

А я вам ще більше скажу: серед тих людей, які стояли на місці трагедії після першого вибуху у Покровську, був щонайменше один коригувальник вогню від росіян, який теж дивився, що відбувається. І потім, можливо, передав інформацію своїм кураторам, що "тепер вже зібралося багато людей, можна ще (раз вдарити – 24 Канал). І ось тоді прилетіло. Тобто, у росіян на місці були очі,

– заявив Іван Ступак.

Росія цинічно вдарила по Покровську