Окупанти обстріляли пожежну частину під Ізюмом

Росія знову пошкодила приміщення Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Атака вдруге за останні декілька днів припала на Ізюмщину Харківської області.

Буквально 27 жовтня росіяни атакували пожежну частину в Ізюмі та поранили рятувальників. Цього разу ворог ввечері 31 жовтня вдарив по частині ДСНС в Ізюмському районі.

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Що відомо про атаку росіян по приміщенню ДСНС

Вчора ввечері (31 жовтня – 24 Канал) ворог вчергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини,

– заявили рятувальники.

Вони пояснили, що, на щастя, люди не постраждали.



Наслідки атаки на Ізюмський район / Фото ДСНС

Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі