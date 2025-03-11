Під атаку дронів у Росії потрапили аеродром "Дягілєво" та нафтобаза "Стальной конь" на Орловщині

Росію масово атакували безпілотники у ніч проти 11 березня. Андрій Коваленко та Сергій Стерненко повідомили, які об'єкти були уражені.

Імовірно, це одна з найбільших атак. Ворожі ресурси писали навіть про рій дронів "Лютий". 24 Канал зібрав деталі.

Дивіться також Росіяни бідкаються через велику кількість постраждалих після атаки дронів, зокрема є загиблі

Що потрапило під удар у Росії 11 березня

Окрім атаки на Москву та Курщину, Сили оборони вдарили по військовому аеродрому "Дягілєво" та нафтобазі "Стальной конь" в Орловській області. Обидва вказані об'єкти вже були атаковані раніше.

Дивіться відео нічних ударів по Росії (обережно, ненормативна лексика!)

Стальной конь – це селище в Орловській області Росії. Відповідно, ця назва дала найменування і нафтобазі. Об'єкт приймав "привіти" 13 і 22 грудня 2024 року. Тоді була уражена лінійно-виробнича диспетчерська станція. Загалом "Стальной конь" – це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла, він є частиною російського ВПК і постачає нафтопродукти окупаційній армії.

Дягілєво атакували 27 липня та 4 грудня 2024 року. Там є 43 центр бойового застосування і перенавчання льотного складу та базуються літаки Ту, з яких Росія масовано обстрілює Україну.

Цікаво! Генштаб зауважив, що було уражено два пункти управління та важливу ціль загарбників. Але не уточнив, про що мова.

Підмосков'я потрапило під масовану атаку. Там закривали чотири аеропорти, пошкоджено частину залізничного полотна, у результаті роботи російської ППО пошкоджено житлові будинки.

Росіяни заявляють про збиття 337 БпЛА у 10 областях.