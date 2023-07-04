Атака Росії по мирних в Сумах: поліція показала перші хвилини після удару

Російські загарбники вдарили "Шахедами" по двох багатоквартирних будинках та приміщенні СБУ в Сумах. Патрульні поліцейські показали перші хвилини після атаки росіян.

Трагедія трапилась орієнтовно об 11 годині 4 липня. Росія забрала життя щонайменше 4 людей, ще 21 особа – поранена.

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Що відбувалось в перші хвилини після атаки по Сумах

Патрульна поліція розповіла, що вони приїхали на місце трагедії буквально за лічені хвилини після російської атаки.

Інспектори обмежили рух транспорту, огородили місце події, оглянули кожне пошкоджене приміщення та евакуювали з них громадян. За адресами влучань зараз й досі (мовиться про ситуацію станом на 18:51 3 липня – 24 Канал) працюють поліцейські, рятувальники та усі відповідні служби,

– розповіли правоохоронці.

На відео видно, як патрульні обходили квартири місцевих мешканців, що могли опинитись в небезпеці. Літніх людей виводили з домівок.

Перші хвилини після атаки по центру Сум: дивіться відео

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